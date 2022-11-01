1 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Методическая школа для учителей истории и обществознания, посвящённая вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации и 100-летию образования СССР (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус, второй этаж)