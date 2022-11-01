1 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

01.11.2022, вторник
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10:00 Челябинск – Методическая школа для учителей истории и обществознания, посвящённая вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации и 100-летию образования СССР (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус, второй этаж)
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13:00 Челябинск – «Каникулы с ЧелГУ»: школьников познакомят с внеучебной жизнью университета (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, первый корпус, ауд. А-12)
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14:00 Челябинск – «Каникулы с ЧелГУ»: интерактивная лекция «Современная медицинская кибернетика» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, первый корпус, ауд. 108 )
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14:00 Челябинск – Круглый стол, посвященный празднованию Дня народного единства в Челябинске (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, д. 67, девятый этаж)
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15:00 Челябинск – «Каникулы с ЧелГУ»: интенсив по специальности «Таможенное дело» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус, второй этаж)
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15:00 Челябинск – «Каникулы с ЧелГУ»: мастер-класс по вёрстке сайта (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, первый корпус, ауд. 132, сбор у главного входа)
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15:00 Челябинск – «Каникулы с ЧелГУ»: воркшоп по обнаружению опаснейшего вида кибератак «SQL-инъекции» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, первый корпус, ауд. 421)
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16:30 Челябинск – «Каникулы с ЧелГУ»: лекция «Почему весь наш мир – медиа», интеллектуальная игра «Медиаквиз» (ЧелГУ, пр. Победы, 162 В, третий корпус, ауд. 404)
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19:00 Челябинск – Открытие XII Международного фестиваля национальных культур «Синегорье»: выступление Московского государственного академического камерного Минин-хора (в 18:30 – пресс-подход с создателем Минин-хора, хоровым дирижером Владимиром Мининым, и его хормейстером, художественным руководителем Тимофеем Гольдбергом (зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)
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