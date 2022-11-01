Заболеваемость ковидом на Южном Урале в октябре резко снизилась, а смертность выросла

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области в течение месяца снизилось более чем в 2 раза: если в целом за сентябрь было зарегистрировано более 28 тысяч вновь заболевших, то в октябре – 13 тысяч 257.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суточная выявляемость снизилась более чем в 6 раз: с 947 1 октября до 148 31 октября. А вот смертность в течение месяца выросла почти в 2 раза: в сентябре зафиксировано 75 летальных исходов, в октябре – 140.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 390 тысяч 700 заболевших. Непосредственно от ковида умерли 8 тысяч 74 человека.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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