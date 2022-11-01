В Челябинске начали штрафовать за движение по Шершневской плотине

В Челябинске начали штрафовать водителей тяжелых грузовиков за движение по Шершневской плотине.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД города, движение по улицам Худякова, плотине и Университетской Набережной (от Худякова до улицы Академика Королева) запрещено для транспорта массой более 3,5 тонны.

На указанных участках установлены соответствующие дорожные знаки и схемы объезда. В частности, плотину можно объехать по маршруту улица Блюхера – Свердловский проспект – проспект Победы – улица Чичерина – улица Братьев Кашириных – улица Гостевая.

На подъездах к плотине установлены фото и видеокамеры. Кроме того, там дежурят сотрудники ГИБДД. В ведомстве заявляют, что уже выявлены первые нарушители – им выписаны штарфы в размере 500 рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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