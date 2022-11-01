Суд подтвердил сговор чиновников и подрядчиков во время ремонта набережной в Челябинске (ФОТО)

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил антиконкурентный сговор при проведении аукциона на ремонт набережной реки Миасс в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Об этом сообщила руководитель регионального УФАС Анна Козлова.

Как уже сообщал «Новый День», речь идет об аукционе 2019 года на выполнение работ по ремонту центральной части города в рамках подготовки к саммитам ШОС И БРИКС – набережной реки Миасс на правом берегу от улицы Красной до улицы Кирова. Начальная цена контракта составляла 127 млн рублей. Контракт был заключен 12 сентября с ООО «Уралдорстрой» на сумму 111 млн рублей.

Дело антимонопольным органом было возбуждено в феврале 2020 года на основании заявления гражданина и сообщения средств массовой информации.

Дело было возбуждено в 2020 году. Проанализировав фотографии, размещенные в сообществе «Челябинский урбанист» в социальной сети «ВКонтакте», а также представленные в адрес антимонопольной службы РИА «Новый День», специалисты пришли к выводу, что работы в рамках контракта велись до завершения аукциона. В частности, уже в августе 2019 года отсутствовало асфальтобетонное покрытие и бортовые камни, были выполнены устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, выкладка гранитных плит.

Так выглядела набережная 17 августа 2019 года

«В ходе рассмотрения дела в антимонопольном органе и в суде опровергнута позиция заявителей о том, что летом 2019 года проводилась демонстрационная выкладка плит, поскольку на фотографиях видно, что выполнялись работы по мощению плит не только на земле, но и на ограждениях, на пандусах; также на фотографиях от 13.09.2019 (дата, следующая за днем заключения контракта) видно, что практически весь объем работ на объекте выполнен, – заявили в ведомстве. – В исполнительной документации, а именно в актах освидетельствования скрытых работ, в исполнительных схемах имеется информация об их составлении в июле, августе и сентябре 2019 года до заключения муниципального контракта».

В УФАС пришли к выводу, что аукцион был проведено формально с целью оплаты уже выполненных подрядчиком работ.

Общий доход компаний-участников cговора по результатам заключения муниципального контракта и договора субподряда составил 68 млн рублей.

За нарушение антимонпольного законодательства должностные лица привлечены к административной ответственности. Кроме того, «Уралдорстрой» оштрафован на 6,7 млн руб., «Челябинсксвязьинвест» – на 836 тыс. руб. Сейчас постановления о наказании должностных лиц обжалуются в судебном порядке. Материалы дела Челябинское УФАС направило в правоохранительные органы.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Евгений Полак

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