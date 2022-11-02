2 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

02.11.2022, среда
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09:00 Челябинск – Пресс-конференция по осенней призывной кампании, стартовавшей первого ноября (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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09:20 Челябинск – «Каникулы с ЧелГУ»: День на истфиле (ЧелГУ пр. Победы, 162 В, третий корпус, встреча в холле первого этажа)
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10:00 Челябинск – Финал обучения по созданию и развитию молодежных пространств «Своя атмосфера» (информационный центр по атомной энергии, ул. Энгельса, 107)
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10:00 Челябинск – Творческие мастерские «Новое передвижничество»: мастер-класс и дискуссию проведет Татьяна Мищенко (живопись, графика) – член живописной секции Союза художников, директор Санкт-Петербургского художественного лицея им. Б.В. Иогансона при Российской академии художеств (ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, пр. Победы, 167, факультет изобразительного искусства)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная открытию горнолыжного сезона в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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12:30 Челябинск – Церемония вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области с участием губернатора Алексея Текслера (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов)
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13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Развитие футбола в Челябинской области» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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15:00 Челябинск – «Каникулы с ЧелГУ»: интенсив «Экономика – это не столько расчёты, сколько креатив и мышление!» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус, второй этаж)
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15:00 Челябинск – «Каникулы с ЧелГУ»: экологический квест «ЭКОнавтика» (ЧелГУ, ул. Василевского, 75, пятый корпус, встреча в холле первого этажа)
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15:00 Челябинск – «Каникулы с ЧелГУ»: интерактивная лекция «Жизнь в экономике и экономика в жизни» (ЧелГУ, ул. Молодогвардейцев, 70Б, второй корпус, ауд. 212)
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15:00 Челябинск – «Каникулы с ЧелГУ»: языковые мастер-классы «FLIP: Live» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, первый корпус, встреча в холле)
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18:00 Челябинск – Осенний бал Южно-Уральского государственного медицинского университета и церемония посвящения первокурсников в студенты ЮУГМУ (ГК «Березка», ул. Чапаева, 118, зал «Сувенир XL»)
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