Из Челябинска пытались незаконно вывезти десятки тысяч долларов

Из Челябинска пытались незаконно вывезти 20 тыс долларов США – инцидент произошел в аэропорту имени Курчатова.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, пассажирка рейса Челябинск – Анталья в зоне таможенного контроля прошла через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих письменному декларированию. Однако при проведении о досмотра ручной клади инспекторы обнаружили у нее 50 тыс долларов США.

Напомним, из России запрещено вывозить наличную иностранную валюту и (или) денежные инструменты, превышающие эквивалент 10 тыс долларов США.

Поскольку женщина вылетала с двумя детьми, то могла провезти с собой без декларации не более 30 тыс долларов.

«Таким образом, сумма, превышающая разрешенный порог, составила 20 тыс долларов США, – отметили в таможне. – В отношении нарушительницы возбуждено дело об административном правонарушении. Наличные денежные средства в размере 20 тыс долларов изъяты».

Всего с начала года через челябинский аэропорт 18 раз пытались незаконного вывезти рубли и иностранную валюту. Рост подобных правонарушений произошёл в период частичной мобилизации. Общая сумма выявленных наличных составила 22 тыс долларов США и 200 тыс рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»