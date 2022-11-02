В Челябинске обстреляли пассажирский автобус

В Челябинске неизвестный открыл «охоту» на автомобили и автобусы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 1 ноября в микрорайоне Парковом кто-то выстрелил в лобовое стекло автобуса №34. Инцидент произошел на Краснопольском проспекте, когда автобус отъезжал остановки.
Как выяснилось, от стрелка пострадали и несколько автомобилей.
Сейчас в происшествиях разбирается полиция.
Челябинск, Павел Зварзин
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