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Среда, 2 ноября 2022, 16:01 мск

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В Челябинске обстреляли пассажирский автобус

В Челябинске неизвестный открыл «охоту» на автомобили и автобусы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 1 ноября в микрорайоне Парковом кто-то выстрелил в лобовое стекло автобуса №34. Инцидент произошел на Краснопольском проспекте, когда автобус отъезжал остановки.

Как выяснилось, от стрелка пострадали и несколько автомобилей.

Сейчас в происшествиях разбирается полиция.

Челябинск, Павел Зварзин

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