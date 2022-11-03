3 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

03.11.2022, четверг
-
10:00 Челябинск – Презентация программы подготовки инструкторов по киберспорту (Институт спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ, ул. Сони Кривой, 60)
-
11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Челябинские актеры осваивают стиль дель арте» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
-
11:00 Челябинск – Встреча с художником Дарьей Ильюшенковой в рамках работы выставки «Герои и злодеи в мультипликации» (выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)
-
12:00 Челябинск – Визит главы Челябинска Натальи Котовой в школу по техническим видам спорта, а также ДШИ №4 (отъезд в 11:20 от здания администрации города, пл. Революции, 2)
-
12:00 Челябинск – Презентация стационарного поста контроля качества атмосферного воздуха (пост) и наблюдения и передвижной лаборатории автоматизированного контроля атмосферного воздуха, приобретенных ОГКУ «ЦЭМ» (ул. Южный бульвар, 35)
-
13:00 Челябинск – Рабочая встреча заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова с представителями посольства Корейской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации в рамках XII Международного фестиваля национальных культур «Синегорье» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, третий этаж, малый зал)
-
15:00 Челябинск – «Каникулы с ЧелГУ»: интенсив «Качество – главный источник прибыли!» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус, второй этаж)
-
15:00 Челябинск – «Каникулы с ЧелГУ»: тренинг «Я б в начальники пошел! Пусть меня научат!» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, первый корпус, ауд. 421)
-
17:00 Челябинск – Открытие выставки экспонатов из фондов Российского этнографического музея из Санкт-Петербурга (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Западная башня, малый выставочный зал)
-
17:00 Челябинск – Мультилекторий «День народного единства: страницы истории, герои-защитники, герои нашего времени»: 15 лекций (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
-
18:00 Челябинск – Концерт «Вместе – мы сила России!» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
-
19:00 Челябинск – Открытая лекция архитектора, преподавателя образовательного проекта «Софт Культура» Алёны Казарьян «Простые приемы красивого изображения в градостроительных проектах» (Дом архитектора, пр. Ленина, 41А)
-
19:00 Челябинск – Всероссийская акция «Ночь искусств. Наследие России: единство в многообразии». Программа (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube