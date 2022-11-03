В Челябинске закроют движение трамваев на северо-запад и по Металлургическому району

В Челябинске в ближайшие 3 дня трамваи не будут ходить на северо-запад и по Металлургическому району.

Как сообщили РИА «Новый День» в «Службе организации перевозок», а связи с капитальным ремонтом трамвайных линий на пересечениях улицы Жукова и шоссе Металлургов в Металлургическом районе с 21:00 3 ноября до 6:00 7 ноября трамваи №3, №18, №20 будут ходить только до кольца Першино, не углубляясь в район.

Трамвай №14 пойдет по кольцу Першино – Российская – Театр оперы и балета – Российская – Першино.

Для перевозки пассажиров по промышленной части Металлургического района организуют временный маршрут ЦХП – ЧМК – Коксохим. Первый рейс от ЧМК на ЦХП отправится в 5:40, от ЧМК на Коксохим – в 5:55.

Уехать последним трамваем с ЦХП до ЧМК можно будет в 21:00, с Коксохима до ЧМК – в 20:50. До 18:00 интервал составит 15 минут, после 18:00 – 30 минут.

Кроме того, в выходные планируется капитальный ремонт путей на перекрестке проспекта Победы и улицы Чайковского. В связи с этим движение трамваев на северо-запад с 21:00 3 ноября до 6:00 7 ноября будет закрыто. Маршруты №15, 16, 17, 22 будут следовать до кольца Першино.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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