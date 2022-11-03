Прокуратура обжаловала освобождение экс-ректора УралГУФК

Прокуратура оспорила условно-досрочное освобождение бывшего ректора ведущего спортивного вуза Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, экс-ректор Уральского государственного университета физической культуры Евгений Орехов был освобождён постановлением Копейского городского суда, когда до окончания срока заключения оставалось 1 год 2 месяца 15 дней.

Напомним, Евгения Орехова задержали в мае 2016 года при получении взятки в 200 тысяч рублей за общее покровительство коммерческим структурам при заключении госконтрактов для нужд вуза. Вместе с ним задержали двух челябинских бизнесменов, выступавших в качестве посредников сделки.

В ходе расследования ректору университета предъявили обвинение в получении семи взяток на общую сумму более четырех миллионов рублей и заключили в следственный изолятор (впоследствии к нему добавилось также обвинение в превышении должностных полномочий, стоившем вузу 5 миллионов рублей). Позднее компанию Орехову и его подельникам составила дочь ректора челябинского вуза, также выполнявшая посреднические функции. Женщину в СИЗО Челябинска доставили из Санкт-Петербурга.

Осенью 2016 года южноуральских коммерсантов отпустили под подписку о невыезде: челябинцы полностью признали свою вину и заключили досудебное соглашение. Через некоторое время под домашний арест из следственного изолятора вышли и экс-ректор с дочерью.

В феврале 2018 года Центральный районный суд Челябинска признал бизнесменов виновными в посредничестве во взяточничестве, приговорив каждого к уплате штрафа в 1,5 миллиона рублей.

В сентябре 2020 года Орехова приговорили к 6 годам колонии строгого режима и штрафу в 3 миллиона рублей. Его дочь предстоит провести в колонии общего режима 4 года и уплатить штраф в 2 миллиона рублей.

Формальным основанием для условно-досрочного освобождения бывшего ректора стало то, что он отбыл в заключении более половины срока. Однако прокуратуру такой исход не устроил. «Челябинской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях на данное решение внесено апелляционное представление», – отметили в надзорном ведомстве.

По мнению прокурора, «решение принято без учёта установленных сведений о личности осужденного, лишь частично признавшего свою вину и погасившего всего 345 тысяч рублей из суммы назначенного штрафа. При этом добровольных мер к выплате штрафа осужденный не принимал при наличии фактической возможности».

Евгений Орехов остаётся в колонии до рассмотрения представления прокуратуры в апелляционной инстанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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