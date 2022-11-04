4 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

04.11.2022, пятница

12:00 Челябинск – Общегородской молебен Казанской иконе Божией Матери на территории строящегося кафедрального собора Рождества Христова с участием митрополита Челябинского и Миасского Алексия (улица Салавата Юлаева, 44)

12:00 Челябинск – Творческие мастер-классы для самых маленьких: малыши будут рисовать пальчиками, кляксами, простыми формами на выставке «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» (Челябинский музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1)

14:00 Челябинск – Празднование Дня народного единства: театрализованный пролог и концертная программа (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

15:00 Челябинск – Историческая реконструкция боёв 1612 года (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

15:00 Челябинск – Марафон мастер-классов от харизматичного художника-иллюстратора музея Евгения Синицы (Челябинский музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1)

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