Выходные на Урале будут снежными

В выходные на Южном Урале будет прохладно и снежно.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, накануне осадки в виде снега и мокрого снега наблюдались на всей территории области. Больше всего досталось юго-восточной части региона, где местами выпало до 5 мм осадков. Высота снежного покрова в разных местах составила 0,5-9 см.

Подобная погода сохранится и в ближайшие 3 дня: ожидаются снегопады (в восточной части сильные), гололедица, будет ветрено – при порывах скорость ветра может достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от -3 до +2.

В начале рабочей недели осадки прекратятся. Но к следующим выходным начнутся снова: прока они прогнозируются в виде дождей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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