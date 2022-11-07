Зима отступит ненадолго

На Южном Урале ожидается слякотная неделя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшие три дня в регионе шел снег. Например, в воскресенье, 6 ноября, выпало от 0,2 до 1,2 мм осадков. Высота снежного покрова составила 19 мм.

Вероятность дождя с мокрым снегом сохранится на всю наступившую неделю. При этом ко второй половине недели немного потеплеет: если в понедельник – вторник дневные температуры будут колебаться от -3 до +2, то со среды столбики термометров полностью перейдут в положительную зону.

Но уже в следующий понедельник зима окончательно вступит в свои права: температура воздуха днем пониматься выше 0 не будет. Однако ноябрь обещает быть мягким: согласно предварительному прогнозу синоптиков в течение месяца особых морозов не ожидается – и днем, и ночью будет не ниже -10.

Челябинск, Софья Артемьева

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