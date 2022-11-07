Индустриальный парк ММК прошел федеральную аккредитацию

ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» подтвердило соответствие действующего индустриального парка и управляющей компании требованиям федерального законодательства в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. Соответствующий приказ был подписан 1 ноября 2022 года. Подтверждение соответствия требованиям федерального законодательства дает возможность ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» и его резидентам продолжать пользоваться системой налоговых льгот в течение ещё пяти лет.

Налоговые преференции предоставляются управляющей компании и резидентам индустриального парка при поддержке Правительства Челябинской области и Администрации Магнитогорска.

С момента создания индустриальный парк функционирует на полной самоокупаемости, все заработанные средства реинвестируются в реконструкцию промышленной инфраструктуры. Начиная с 2016 года, управляющая компания инвестировала 327 млн руб., в том числе в реконструкцию зданий, железных и автомобильных дорог, энергетических трубопроводов, газовых сетей.

На данный момент на площадке ведёт деятельность 41 резидент. С момента открытия парка в 2016 году они вложили в собственное производство более 1,5 млрд руб., создали около 1 тыс. рабочих мест, выпускают продукцию более чем на 3 млрд руб. ежегодно и выплачивают в бюджеты всех уровней различных налогов на сумму более 230 млн руб. в год.

На 1 руб. вложений в инфраструктуру со стороны индустриального парка приходится 5 руб. со стороны резидентов, что выше среднеотраслевого показателя по РФ, а текущий уровень коммерциализации производственных площадей превышает среднероссийский на 18% и составляет 83%.

По итогам 2021 года индустриальный парк в своей категории занял вторую позицию в ежегодном национальном рейтинге индустриальных парков и специальных экономических зон, составляемом ИА «Эксперт».

ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» – дочернее предприятие ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Площадка индустриального парка представляет собой комплекс на площади 65 гектаров со всей инженерной инфраструктурой и развитой железнодорожной сетью. В парке созданы все условия для быстрого старта практически любого производства.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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