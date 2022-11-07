Южноуралец ломом забил насмерть пса бывшей сожительницы

В Челябинской области полиция задержала мужчину, жестоко расправившегося с собакой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции по Кусинскому району обратилась 45-летняя жительница Челябинска, сообщившая, что по старому адресу ее проживания в Кусе была убита ее собака.

По словам женщины, ей позвонила соседка и рассказала о лежащем на улице лабрадоре, не подававшем признаков жизни. По описанию челябинка поняла, что это ее пес, которого она оставила своему бывшему сожителю.

Полицейские задержали экс-супруга – 41-летнего, ранее неоднократно судимого мужчину. Он рассказал, что в день совершения преступления был пьян. Когда пёс ночью сходил в туалет в квартре, южноуралец схватил лом и начал быть им собаку. От полученных травм животное скончалось.

Утром мужчина выбросил труп собаки на улицу.

По данному факту дознавателями ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам жестокого обращения с животными. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

В отношении южноуральца избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»