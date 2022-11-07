Опасный воздух: Челябинская область стала участником проекта экомониторинга

Челябинская область стала участником пилотного проекта экомониторинга, запущенного Российским экологическим оператором (РЭО).

Как сообщили РИА «Новый День» в РЭО, компания собирает данные государственных региональных автоматических систем мониторинга, а также от промышленных и общественных организаций.

Проект реализуется в 103 городах 15 регионов (Челябинская, Оренбургская, Кемеровская, Сахалинская, Омская, Свердловская, Вологодская, Московская, Рязанская, Липецкая и Новосибирская области, Красноярский край, Иркутская область, республика Бурятия, Забайкальский край).

Будет отслеживаться содержание в воздухе так называемых частиц PM10 и PM 2,5, которые оказывают негативное влияние на здоровье людей.

В них могут содержаться кусочки сажи, частицы минеральных солей, соединения тяжелых металлов, различные аллергены, пыльца растений, бактерии, микроорганизмы, табачный и выхлопной дым.

Частицы PM10 быстро оседают, так как более крупные и тяжелые, органы дыхания способны их задерживать.

Более опасны частицы PM2,5, они более мелкие и легкие, они долго содержатся в воздухе, почти не оседают. Таким образом PM10 оседают в легких, а PM2,5 могут просачиваться даже через поры в клетках, попадать в кровь и другие ткани.



Превышение допустимых концентраций таких частиц в атмосфере означает риск для здоровья детей, беременных женщин, пожилых, граждан с болезнями сердечно-сосудистой системы, легких, бронхов, аллергий. По данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), среднесуточный уровень PM2,5 в воздухе не должен превышать 25 мкг на кубометр, PM10 – 50 мкг на куб.



Также воздух исследуют на содержание диоксидов серы и азота, озона и сероводорода.

Впоследствии предполагается создать ресурс, на котором данные экомониторинга будут отображаться в реальном времени. Доступ к нему обещают дать всем гражданам России.





Челябинск, Ольга Арсентьева

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