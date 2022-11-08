8 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

08.11.2022, вторник
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08:00 Челябинск – Пресс-тур в Кусинский район, где в рамках нацпроекта «Здоровья» были отремонтированы офисы врачебной практики в Медведевке, амбулатория и стационар в Злоказово, а также отделение терапии в Кусе, где завершается ремонт (выезд от ул. Цвиллинга, 27)
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10:00 Челябинск – Встреча с представителям СМИ, посвящённая рентгену, КТ и врачам-рентгенологам (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, пятый корпус – «Диагностический центр»)
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11:00 Челябинск – Церемония возложения венков и цветов к мемориальному комплексу «Солдатам правопорядка» в рамках Дня памяти сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Мемориальный комплекс «Солдатам правопорядка», ул. Труда)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвящённая старту сезона домашних матчей БК «Челбаскет» Высшей лиги Чемпионата России (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Воровского, 63, четвертый этаж)
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12:00 Челябинск – Большой этнографический диктант (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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15:00 Челябинск – Брифинг исполняющего обязанности начальника Главного управления лесами Валерия Нигматуллина по вопросам оказания девяти государственных услуг в электронном виде, семь из которых являются массовыми социально-значимыми услугами, а также о принятии нового областного закона о порядке выделения древесины для собственных нужд граждан (ул. Энгельса, 54)
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15:30 Челябинск – Мастер-класс для воспитанников спортивных школ Челябинска, который проведут бронзовый призер Олимпийских игр, старший тренер спортивной сборной команды Челябинской области Юрий Стёпкин и бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо Денис Ярцев (Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области им. засл. тренера России А.Е. Миллера, ул. Университетская Набережная, 22В)
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17:00 Челябинск – Клуб «Музыкальный вторник»: встреча любителей «винила» «Повелители оркестра» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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