8 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

08:00 Челябинск – Пресс-тур в Кусинский район, где в рамках нацпроекта «Здоровья» были отремонтированы офисы врачебной практики в Медведевке, амбулатория и стационар в Злоказово, а также отделение терапии в Кусе, где завершается ремонт (выезд от ул. Цвиллинга, 27)