9 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Легендарный Транссиб: новый взгляд на развитие», посвящённая экспедиции по основным городам Великого сибирского пути, организованной к 130-летию начала строительства в Челябинске Транссибирской магистрали (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, оф. 611)