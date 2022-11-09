9 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

09.11.2022, среда
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12:00 Челябинск – Заседание Комиссии по информационной политике Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, сбор СМИ в 11:30)
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14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Легендарный Транссиб: новый взгляд на развитие», посвящённая экспедиции по основным городам Великого сибирского пути, организованной к 130-летию начала строительства в Челябинске Транссибирской магистрали (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, оф. 611)
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14:00 Челябинск – Творческие мастерские «Новое передвижничество»: мастер-класс и дискуссию проведет Александр Соловьёв (хоровое искусство) – руководитель Ассоциации народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, и.о. ректора Академии хорового искусства им. В.С. Попова (ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, ул. Плеханова, 41, факультет музыкального искусства)
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16:00 Челябинск – Открытие выставки «Бумажный город»: работы, выполненные в технике бумажной пластики (выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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18:30 Челябинск – VIII благотворительный вечер «Добрые сердца», организованный фондом «Родная»: гала-ужина, лотерея, аукцион лоты (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)
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19:00 Челябинск – Спектакль «Кожа» – постановка Екатеринбургского театра современной хореографии «Провинциальные танцы» (ЧГИК, ул. Орджоникидзе, 36А, учебный театр «Дебют»)
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