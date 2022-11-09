В России могут возникнуть проблемы с поставками майонеза и кетчупа

В России могут возникнуть проблемы с поставками соусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», производители майонеза, кетчупа и других подобных продуктов заявили, что торговые сети отказываются принимать у них соусы в дой-паках. Ритейлеры недовольны качеством упаковки, выпускаемой отечественными производителями взамен продукции иностранных компаний, покинувших Россию.

Верхний слой российских дойопак расслаивается, что приводит к образованию складок, помятостей. Из-за ухудшения внешнего вида покупатели отказываются брать такую продукцию.

Масложировой союз, объединяющий производителей 80% российского объема растительных масел и продуктов их переработки, обратился в Минпромторг с просьбой повлиять на ритейл, чтобы сети перестали штрафовать производителей и возвращать продукцию, так как качество верхнего слоя упаковки, по их словам, не влияет на качество товара.

«Для импортозамещения упаковки и налаживания технологических циклов по работе с новыми материалами, поступающими из дружественных стран, нужно время. Поэтому могут возникать некоторые визуальные дефекты, не влияющие на сохранность и качество продукта», – цитируют «Известия» исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова. Он рассчитывает на понимание со стороны розничных сетей в плане приемки и невыставления штрафов и на лояльность покупателей, иначе, по его словам, это может сказаться на фактическом наличии товаров на полке. Это особенно актуально накануне новогодних праздников, когда спрос на соусы традиционно возрастает.

Однако торговые сети нести убытки из-за проблем производителей пока отказываются. А на устранение дефектов упаковки, по оценке экспертов, может понадобиться около 2 месяцев.

Москва, Игорь Юров

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