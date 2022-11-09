Банки активизировали выдачу потребительских кредитов в России

Российские банки наращивают выдачу потребительских кредитов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на фоне роста неплатежей по POS-кредитам в России банки активизировали их выдачу. Об этом пишет телеграм-канал «Свободная касса» со ссылкой на данные Frank RG.

Только в октябре кредитные учреждения заключили с потребителями 1,29 миллиона таких договоров – это самое большое число с декабря 2017 года. Объем предоставленных ссуд достиг 37,5 миллиарда рублей – максимум с начала года.

За месяц общая сумма потребительских кредитов выросла на 30,7% (максимум с мая), их число – на 16,1% (максимум с июня). При этом средний размер одобряемых POS-кредитов вырос на 12,6% – до 29,1 тысячи рублей против 25,8 тысячи рублей в сентябре.

Чаще россияне стали покупать и с использованием карт рассрочки.

Лидером роста среди товаров, приобретаемых в рассрочку или кредит, стала категория «Мебель и товары для дома». Количество покупок в ней увеличилось на 15%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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