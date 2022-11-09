Суд вернул Алое поле и парк Гагарина в число челябинских гайд-парков

Суд отменил решения южноуральских губернаторов о сокращении в Челябинске числа гайд-парков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Второй апелляционный суд (Санкт-Петербург) по нашей жалобе Ярослава Щербакова и Василия Московца отменил решения Челябинского областного суда и признал недействительными постановления правительства Челябинской области, исключившие из перечня гайд-парков Алое поле (в 2018 году губернатором Дубровским), летнюю эстраду в парке Гагарина и сквер Колющенко (были исключены в апреле 2022 года губернатором Текслером).

В итоге для реализации конституционного права «собираться мирно, без оружия» (ст.31 Конституции РФ) челябинцам оставили только парковку у ледовой арены Трактор на северо-западной окраине города и танцевальную веранду в парке Тищенко на ЧМЗ.

«Решение суда вступает в силу сегодня, но мы пока ждем его полного изготовления, оно также как и отмененные постановления должно быть официально опубликовано, – сообщил Ярослав Щербаков. – До этого момента, просим воздержаться от использования вышеназванных площадок для проведения публичных мероприятий без уведомления».

Напомним, в последнее время городская администрация отказывает горожанам, критикующим власть, в проведении мероприятий в центре города под одним и тем же предлогом: якобы, все запрашиваемые площадки на указанное время уже заняты. В подавляющем большинстве случаев никаких мероприятий там на самом деле не проводится, но общественники не могут занять эти площадки, так как требуется согласование мэрии.

А в гайд-парках любые публичные мероприятия (митинги, пикеты…) можно проводить без согласования с властями.

«Наличие гайд-парков в удобных местах – это дополнительная гарантия реализации права на мирные собрания (ст. 31 Конституции), которая просто необходима гражданскому обществу в наших условиях: защита от отказов властей в согласовании протестных мероприятий и возбуждения уголовных и административных дел за их проведение без такого согласования», – поясняют авторы иска.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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