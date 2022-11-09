Экс-глава контрольно-счетной палаты подала в суд на власти Челябинска

Бывший главный ревизор Челябинска не согласилась со своим увольнением.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-председатель Контрольно-счетной палаты Челябинска Наталья Гутова подала в Калининский районный суд иск с требованием отменить решение Челябинской городской Думы о ее увольнении.
Напомним, депутаты проголосовали за отставку Гутовой 25 октября, удовлетворив представление прокуратуры. Бывшая чиновница считает решение городского парламента незаконным.
Гутову назначили главой челябинской КСП в 2020 году, а в 2021 она приняла к себе на работу собственную племянницу. Но не сообщила об этом в конфликтную комиссию городской Думы, которая в подобных случаях решает, есть ли конфликт интересов. Это и стало поводом для увольнения.
Предварительное судебное заседание по иску Натальи Гутовой запланировано на 6 декабря.
Челябинск, Виктор Елисеев
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