Экс-глава контрольно-счетной палаты подала в суд на власти Челябинска

Бывший главный ревизор Челябинска не согласилась со своим увольнением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-председатель Контрольно-счетной палаты Челябинска Наталья Гутова подала в Калининский районный суд иск с требованием отменить решение Челябинской городской Думы о ее увольнении.

Напомним, депутаты проголосовали за отставку Гутовой 25 октября, удовлетворив представление прокуратуры. Бывшая чиновница считает решение городского парламента незаконным.

Гутову назначили главой челябинской КСП в 2020 году, а в 2021 она приняла к себе на работу собственную племянницу. Но не сообщила об этом в конфликтную комиссию городской Думы, которая в подобных случаях решает, есть ли конфликт интересов. Это и стало поводом для увольнения.

Предварительное судебное заседание по иску Натальи Гутовой запланировано на 6 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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