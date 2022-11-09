Челябинцам рассказали, куда жаловаться на ледяные тротуары

В мэрии Челябинска рассказали, кому жаловаться на состояние тротуаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, затянувшиеся перепады температур от дневных плюсовых к ночным минусовым создали в городе небезопасную ситуацию для пешеходов. Тротуары сковало льдом, и сейчас все силы брошены на борьбу с гололедом.

«Ежедневно обрабатываются противогололедными смесями пешеходные дорожки общественных пространств, подходы к домам, тротуары во дворах. Все управляющие компании включились в эту работу, – заверяют чиновники. – Дорожные подрядчики занимаются очисткой и подсыпкой тротуаров вдоль проезжих частей. Со стороны муниципалитета ведется жесткий контроль, который включает в себя и визуальные осмотры, и реагирование на жалобы жителей».

Впрочем, по словам горожан, ходить по тротуарам городского центра во многих районах до сих пор невозможно.

В мэрии надеются, что грядущие плюсовые температуры помогут дорожникам эффективно и гораздо быстрее убирать тротуары.

Если же ситуация не изменится, жалобу на состояние тротуаров можно направить:

придомомовые территории относятся к компетенции управляющих компаний. Контакты можно посмотреть на квитанции на оплату услуг ЖКХ;

улично дорожная сеть города (тротуары вдоль проезжих частей) – 8-951-771-7325 – круглосуточная диспетчерская служба КДХ (на номере установлены мессенджеры для приема обращений с фото);

внутриквартальные проезды – необходимо обращаться в администрацию района по месту нахождения территории.

Звонки в районных администрациях принимают по телефонам:

Калининский район – 791-94-10 (круглосуточно);

Курчатовский – 741-45-48 (круглосуточно);

Ленинский – 256-23-05 (круглосуточно);

Металлургический – 735-80-14, 723-04-60 доб.164 (круглосуточно);

Советский – 237-26-44 (8:00-17:00), 237-26-23 (17:00-8:00);

Тракторозаводский – 775-30-39 (круглосуточно);

Центральный – 263-31-14 (8:00-17:00), 263-30-04 (17:00-8:00).

Челябинск, Виктор Елисеев

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