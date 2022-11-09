Самый древний из найденных текстов оказался посвящен паразитам

Ученые расшифровали самую древнюю из обнаруженных буквенных надписей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2017 году во время раскопок в национальном парке Тель-Лахиш археологи нашли гребешок из слоновой кости размером 3,5 на 2,5 сантиметра. С одной стороны у него расположено 6 толстых зубьев, с другой – 14.

Артефакт законсервировали, а исследовать начали только в текущем году и обнаружили мелкую гравировку. Ученые идентифицировали 17 букв, сложенных в 7 слов. Доктор Вайнстуб из университета Бен-Гуриона сумел расшифровать фразу.

«Удивительное открытие представляет собой целое предложение на ханаанском языке, датируемое примерно 1700 годом до нашей эры», – сообщили в пресс-службе Еврейского университета в Иерусалиме.

Фраза оказалась заклинанием от вшей и в переводе на современный язык выглядит так: «Пусть этот клык вырвет вшей из волос и бороды».

Особо подчеркивается, что ученые впервые расшифровали текст на ханаанском языке. «Надпись на гребне является прямым свидетельством использования алфавита в повседневной жизни около 3700 лет назад, – заявил профессор Йосеф Гарфинкель. – Это веха в истории способности человека писать».

Гребень пролил свет еще на несколько нюансов. Во-первых, резщики по кости и гравировщики 18 века до нашей эры отличались высоким мастерством (гребень выполнен весьма искусно, а надпись на нем микроскопическая – величина самой большой буквы не превышает 3 мм). Позволить себе такой гребень в те времена могли только состоятельные люди, а это значит, что вши одолевали не только бедных, но и богатых. Следовательно, гигиена тогда у всех была на низком уровне.

Москва, Игорь Юров

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