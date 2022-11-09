«Магнитка» терпит четвертое поражение подряд

Магнитогорский «Металлург» дома уступил «Авангарду» из Омска – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч начался неторопливо, но уже в середине первого периода обозначилось некоторое преимущество гостей.

На 15-й минуте встречи это вылилось в заброшенную шайбу: Владимир Ткачев прошел по правому флангу в зону хозяев, отдал пас на дальнюю штангу, и Рид Буше в одно касание переправил шайбу в ворота магнитогорцев – 0:1, «Магнитка» уступает.

Во втором игровом отрезке «Авангард» продолжил утверждать свое преимущество, и закончился он уже с удвоенным отставанием хозяев. На 31-й минуте матча защитник омичей Антон Белов сбелал наброс от синей линии во вратарскую «Магнитки», и в пылу борьбы защитник магнитогорцев отбросил шайбу прямиком на клюшку Семена Чистякова, нападающий гостей не промахнулся – 2:0 в пользу «Авангарда».

В третьем периоде хоккеисты «Металлурга» как будто проснулись. Впрочем, и начали они его впятером против троих омичей. Уже на 41-й минуте Никита Коростелев с подачи Филиппа Майе распечатывает ворота гостей – 1:2. Через 30 секунд хозяева реализуют второе большинство, и Максим Карпов сравнивает счет – 2:2. После этого магнитогорцы продолжили натиск на ворота противника, но омичи стояли насмерть.

Во второй половине третьего периода инициатива вновь перешла к «Авангарду», и на 52-й минуте встречи Рид Буше вновь вывел омичей вперед – 3:2. «Металлург» бросился отыгрываться, но шестой полевой игрок сменил голкипера магнитогорцев лишь на 59-й минуте встречи. Этого не хватило.

Итог – 2:3, четвертое поражение магнитогорцев подряд. «Авангард» продляет победную серию до пяти матчей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»