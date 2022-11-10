10 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

10.11.2022, четверг
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10:00 Челябинск – XI Съезд национально-культурных объединений Южного Урала «Реализация национально-культурных проектов на территории Челябинской области» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)
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10:00 Челябинск – Творческие мастерские «Новое передвижничество»: мастер-класс и дискуссию проведет Александр Соловьёв (хоровое искусство) – руководитель Ассоциации народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, и.о. ректора Академии хорового искусства им. В.С. Попова (ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, ул. Плеханова, 41, факультет музыкального искусства)
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11:00 Челябинск – Торжественный прием обучающихся – победителей VI Всероссийской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края» и их педагогов-наставников (правительстве Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
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12:00 Челябинск – Поездка главы Челябинска Натальи Котовой по школьным стадионам, где минувшим летом проведена реконструкция и модернизация (отъезд от администрации города, пл. Революции, 2, в 11:40)
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14:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации для горожан (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / Свободы, 60)
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14:20 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная приезду в регион представителей белорусских СМИ (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, оф. 611)
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15:00 Челябинск – Открытие мастерских «Медицинский и социальный уход» и «Лечебная деятельность» в рамках национального проекта «Образование» (Челябинский медицинский колледж, ул. Софьи Ковалевской, 4)
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16:00 Челябинск – Министр по физической культуре и спорту Челябинской области Александр Гриб и генеральный директор ОАО «ЧЦЗ» Павел Избрехт подпишут соглашение о строительстве универсального манежа «Арена Челябинск». В церемонии примет участие губернатор Алексей Текслер (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
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18:00 Челябинск – Бесплатный показ фильма «Южный Урал. Следы веков» (Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183, корп. 1).
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18:30 Челябинск – Спектакль Челябинского театра современного танца PLUMBUM (ЧГИК, ул. Орджоникидзе, 36А, учебный театр «Дебют»)
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