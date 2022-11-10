10 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Творческие мастерские «Новое передвижничество»: мастер-класс и дискуссию проведет Александр Соловьёв (хоровое искусство) – руководитель Ассоциации народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, и.о. ректора Академии хорового искусства им. В.С. Попова (ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, ул. Плеханова, 41, факультет музыкального искусства)