Одного из замов мэра Челябинска резко понизили

Вице-мэр Челябинска Владимир Шамне ушел в отставку.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, заместитель Натальи Котовой, курировавший строительную сферу, уволен по соглашению сторон «в связи с его переходом на новое место работы на должность заместителя главы Калининского района по благоустройству».

Напомним, увольнение по соглашению сторон предполагает, что работник и работодатель решили расторгнуть отношения по взаимному согласию и без взаимных претензий. При этом работник получает возможность не отрабатывать предусмотренные законом 2 недели, но теряет право оспорить действия работодателя.

Схема предусматривает, что работнику предлагается какая-то компенсация. Обычно работодатель выплачивает «отступные», минимальный размер которых, как правило, равен двойному окладу.

Выплатили ли «отступные» Шамне, почему понадобилось так быстро избавиться от вице-мэра, пока не сообщается.

С 10 ноября временно исполнять обязанности заместителя главы города по строительству будет начальник управления градостроительных разрешений Александр Перемыкин.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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