Назад в будущее: на Урале возродили транспортный проект 15-летней давности

Свердловская пригородная компания открывает новый маршрут между Челябинском и Екатеринбургом.

Как уже сообщал «Новый День», 10 июня на совещании по развитию внутреннего туризма на территории УрФО губернатор Алексей Текслер заявил: «Мы планируем запустить маршрут по типу «Ласточки» от Челябинска до Екатеринбурга в этом году. Маршрут скоростного поезда пойдет через Аргаяш, Верхний Уфалей и Кыштым». Утверждалось, что время в пути будет «чуть больше, чем на автомобиле, но гораздо меньше, чем на других поездах»

Это стало поводом для критики: дело в том, что озвученный главой региона маршрут не электрифицирован, поэтому пустить поезда по типу «Ласточки», являющейся электропоездом, невозможно.

Потом выяснилось, что связывать два промышленных центра будет не электрическая «Ласточка», а дизель-поезд (он же рельсовый автобус) «Орлан». А проект, который губернатор и его команда пытались выдать за новый и прорывной, оказался хорошо забытым старым и признанным неэффективным.

Напомним, рельсовый автобус, состоявший из 3 вагонов, начал ходить между Челябинском и Екатеринбургом в августе 2007 года. Из-за особенностей пути максимальная скорость, которую развивал состав, не превышала 80 км в час, хотя обладал теми же скоростными характеристиками, что и «Орлан», который сегодня отправился в первый рейс. В 2010 году перевозчик решил, что проект убыточный и свернул его.

С тех пор власти неоднократно обещали пустить между двумя мегаполисами скоростной поезд и доставлять пассажиров из точки Ч в точку Е и обратно за 2 – 2,5 часа. Но пока не срослось.

Вновь пущенный рельсовый автобус, как и его предшественник, будет преодолевать маршрут примерно за 4 часа. Из Челябинска он будет отправляться в 6:50, прибывая в Екатеринбург в 10:46. В обратном направлении поезд будет стартовать в 18:07 и прибывать в Челябинск в 22:04.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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