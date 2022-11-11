11 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

11.11.2022, пятница

06:50 Челябинск – Отправление первого поезда сообщением Челябинск – Екатеринбург (06:20 – сбор представителей СМИ) (пригородный вокзал)

10:00 Челябинск – Экскурсия для журналистов по офтальмологическому центру ЧОКБ (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, корп. 4, вход за левой аркой Диагностического центра налево, «Клиника хирургии»)

10:30 Челябинск – Премьера «Сказки о том, как жила-была последняя Муха» (Челябинский театр кукол, ул. Кирова, 8)

10:30 Челябинск – Открытие после капитального ремонта стоматологического отделения ГКБ №11 с участием министра здравоохранения Челябинской области Агаты Ткачевой (поликлиника ГКБ №11, ул. Пирогова, 7)

13:00 Челябинск – Брифинг, посвященный последствиям пожара в Костроме для Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 7, девятый этаж)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Маршрут помощи для детей с аутизмом» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

14:00 Челябинск – Торжественное открытие «Центра кыргызской культуры «Мекендештер» (Соотечественники)» (центр «Мекендештер», ул. Липецкая, 23)

18:00 Челябинск – Лекция искусствоведа Марьи Аникиной «Самые разнообразные виды злодейств и ужасов», посвященная творчеству художника Питера Брейгеля. Картина встречи – «Триумф смерти» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, восточная башня, второй этаж, Романовский зал)

18:00 Челябинск – Баттл-ток «Челябинск на карте российского дизайн-образования», организованный в рамках выставки молодых дизайнеров Челябинска «Дизайн-фреш» (Дом архитектора, пр. Ленина, 41А)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»