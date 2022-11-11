В Челябинске отменили приговор бывшему вице-мэру Челябинска Сергею Репринцеву, признанному виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как уже сообщал «Новый День», по версии следствия, в сентябре 2019 года Репринцев, исполнявший в то время обязанности начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации Челябинска, завизировал проект разрешения на ввод в эксплуатацию ТРК по улице Ворошилова в Курчатовском районе.

В действительности никакого ТРК на участке не было. И чиновник мог бы в этом убедиться, если бы выехал на место или проверил документы у якобы построивших здание коммерсантов. Но так как о визе попросил бывший тогда главой Челябинска Евгений Тефтелев, давний коллега и руководитель Репринцева, делать этого чиновник не стал.

Подписанным проектом воспользовались арендовавшие землю бизнесмены, попытавшись оформить участок кадастровой стоимостью более 19 миллионов рублей в собственность, минуя конкурсные процедуры. Роль чиновника вскрылась в ходе расследования дела в отношении бывшего руководителя Челябинского областного фонда имущества Полины Морозовой и брата ее бывшего мужа Александра Графа, которые и пытались получить землю без торгов. В минувшем году суд признал их виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере и приговорил к условному лишению свободы.

В феврале этого года уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра направили в суд. В сентябре был вынесен вердикт: признать виновным и приговорить к полутора годам лишения свободы условно. Приговор оспорили и сторона защиты, и сторона обвинения.

Сегодня Челябинский областной суд вердикт нижестоящей инстанции отменил и вернул дело для повторного рассмотрения в ином составе судей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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