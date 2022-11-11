В Челябинске сорвали сроки благоустройства одного из городских парков

В Ленинском районе Челябинска срываются сроки благоустройства парка «Плодушка».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно проекту, до 30 октября в парке должны были сделать велосипедные и пешеходные дорожки, а также провести освещение.

В администрации Ленинского района сообщили, что дорожки уже сделаны, а вот с фонарями возникли проблемы: подрядчик заявил о перебоях в поставках оборудования, поэтому сроки реализации проекта сдвинулись на несколько недель.

Челябинск, Софья Артемьева

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