В Челябинске сорвали сроки благоустройства одного из городских парков

В Ленинском районе Челябинска срываются сроки благоустройства парка «Плодушка».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно проекту, до 30 октября в парке должны были сделать велосипедные и пешеходные дорожки, а также провести освещение.
В администрации Ленинского района сообщили, что дорожки уже сделаны, а вот с фонарями возникли проблемы: подрядчик заявил о перебоях в поставках оборудования, поэтому сроки реализации проекта сдвинулись на несколько недель.
Челябинск, Софья Артемьева
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