«Вы что делаете?» Экономистов шокирует модель управления Челябинской областью

Модель управления Челябинской областью нуждается в тщательном разборе. Об этом заявила доктор географических наук, профессор МГУ, специалист по региональной экономике Наталья Зубаревич.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область оказалась единственным из уральских регионов, где доходы бюджеты по итогам января – сентября ушли в минус.

По словам Зубаревич, в среднем в УрФО доходы бюджетов выросли на 18%. Чемпионами роста стали ЯНАО и ХМАО, прибавившие соответственно 46% и 27%. Отрицательную динамику демонстрирует только Челябинская область: минус 4%. Главная причина – резкое снижение (на 21%) налога на прибыль.

﻿ «Есть еще один показатель – это налог на имущество, – отмечает Зубаревич в интервью ЕАН. – Так вот, в ХМАО этот показатель вырос на треть, а на Ямале – на 40%. Им очень повезло, вот что держит их бюджеты. Хороший рост у пермяков – на 28%. Но у бедного Челябинска и тут не слава богу – минус 2% налога на имущества. Надо разбираться, что происходит в регионе».

При этом области сократили трансферты из федерального бюджета – на 7%. И на фоне всех этих сокращений доходов фиксируется резкий рост расходов – в целом сразу на 25%, по некоторым сферам – почти в 2 раза. Это уже привлекло внимание к региону.

«Я очень удивилась – рост расходов на дорожное строительство, на благоустройство – 88%! Это при том, что, повторюсь, доходы бюджета падают, – подчеркивает Зубаревич. – Вы что делаете? Ответа у меня нет. Но возникает очень много вопросов к модели управления. Эта рьяность в реализации нацпроектов не очень понятна».

Челябинск, Светлана Намская

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