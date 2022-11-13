13-14 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Студенты челябинского техникума-интерната инвалидов имени И.И. Шуба вместе с волонтерами изготовят балаклавы, снуды и камуфляжные сети под определенный ландшафт и погодные условия для военнослужащих СВО (техникум-интернат инвалидов имени И.И. Шуба, ул. Марченко, 31)