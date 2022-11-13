13-14 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

13.11.2022, воскресенье
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10:00 Челябинск – День открытых дверей в Челябинском государственном университете (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, главный корпус)
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11:00, 13:30 Челябинск – Премьера «Сказки о том, как жила-была последняя Муха» (Челябинский театр кукол, ул. Кирова, 8)
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14:30 Челябинск – Ассессмент-сессия в рамках ежегодной премии для поддержки инициативной молодежи Челябинской области #ДвигайЧЕ (молодежный оздоровительно-культурный лагерь «Черемушки», отъезд в 13:40 от правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
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16:00 Челябинск – Вечер, посвященный памяти Геннадия Здановича, с участием челябинского краеведа, писателя, общественного деятеля Кирилла Шишова (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, вход со стороны набережной Миасса)
14.11.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Студенты челябинского техникума-интерната инвалидов имени И.И. Шуба вместе с волонтерами изготовят балаклавы, снуды и камуфляжные сети под определенный ландшафт и погодные условия для военнослужащих СВО (техникум-интернат инвалидов имени И.И. Шуба, ул. Марченко, 31)
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