В аэропорту Челябинска задерживают рейсы

Все ночные рейсы вылетели сегодня из челябинского аэропорта Курчатов с опозданием. О том что такое возможно накануне вечером предупредила администрация аэропорта.

«В связи с продолжительными осадками в виде мокрого снега и образованием гололедицы, ведется обработка взлетно-посадочной полосы. Возможны задержки рейсов».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока самая большая задержка зафиксирована на рейсе в Сочи: самолет, который должен был по расписанию взлететь в воскресенье в 20:40 отправили в 1:25. Всего в течение ночи с опозданием вылетели 7 рейсов. Сейчас задерживается взлет рейсов в Москву на 6:55 и в Сургут на 7:15.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, осадки в виде мокрого снега будут идти сегодня весь день, прогнозируется гололедица.

Пассажиров и встречающих просят перед выездом из дома в аэропорт уточнять на онлайн-табло время вылета или прилета.

Челябинск, Павел Зварзин

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