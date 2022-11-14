В Челябинске легковушка врезалась в столб и развалилась надвое

В Челябинске ВАЗ-2110 врезался в столб и развалился на две части.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел минувшей ночью на Свердловском тракте.

«Десятка» вошла в неуправляемый занос и от жесткого удара в опору поделилась напополам, – пишет telegram-канал Mash Ural. – За рулем был 18-летний парень, рядом – две девушки». Всех находившихся в машине госпитализировали. В

Челябинск, Павел Зварзин

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