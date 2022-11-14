В Челябинске полицейские попросили набирать в добровольные дружины мужчин

Мужчины-челябинцы не торопятся становиться дружинниками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полицейские в Челябинске оказались несколько озадачены половым составом дружинников. Внимание на это попросил обратить начальник УМВД России по Челябинску Андрей Меньшенин.

«Хотелось бы обратиться к главам районов, – заявил главный полицейский города. – Обратите внимание при формировании дружин. Понимаю, что с учетом нашего нелегкого времени... Но большая часть сегодня выходит – это девушки. А это наши помощники по охране общественного порядка».

Мэр Челябинска Наталья Котова также обратилась к главам районных администраций с посьбой привлекать к добровольные дружины больше мужчин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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