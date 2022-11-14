Микрокредитная фирма, угрожая погромами, предложила соседям должника заплатить за него

Чрезмерное рвение в возврате долга стоила микрокредитной организации 200 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФССП по Челябинской области, к административной ответственности привлечено ООО МКК «Займыч», зарегистрированное в Москве.

На действия кредитной конторы в отдел ведомства по надзору за деятельностью по возврату просроченной задолженности обратились два жителя Еманжелинска, соседи по многоквартирному дому. Один из них – заемщик ООО МКК «Заемыч», второй – человек совершенно посторонний и не знакомый со своим соседом по дому.

Южноуралец в свое время взял займ, по которому образовалась просроченная задолженность. Спустя время с разницей в два месяца он и его сосед обнаружили в почтовых ящиках письма. Начинались они фразой «Последняя мольба о помощи». Затем следовала полная выкладка персональных данных заемщика и якобы его призыв к соседям заплатить долг.

Текст изобиловал нецензурными выражениями и даже угрозами по отношению к соседям. Также в письме в качестве иллюстрации возможных последствий уклонения соседей от помощи должнику были размещены фотографии поврежденных автомобилей, входных дверей в квартиры, исписанных стен подъездов. Оба еманжелинца обратились к судебным приставам.

В ходе проверки ООО МКК «Займыч» подтвердило факт заключения договора займа с южноуральцем, но категорически открестилось от взаимодействия с заемщиком и третьими лицами по возврату просроченной задолженности. На дальнейшие неоднократные запросы судебных приставов организация отвечать не стала.

В отношении кредиторов были составлены административныее протоколы по факту угроз применения физической силы, уничтожения имущества, оказания психологического давления на должника, использования выражений, унижающих честь и достоинство, распространения персональных сведений.

Организация была признана виновной, отягчающими обстоятельства являлись аналогичные постановления судебных приставов Московской и Орловской областей с назначением штрафов общей суммой 150 тысяч рублей. По обоим протоколам, составленным по каждому из заявлений южноуральцев – должника и его соседа, ГУФССП России по Челябинской области оштрафовало МКК на 100 тысяч рублей.

Постановления вступили в законную силу, организация даже не пыталась их обжаловать. На добровольную оплату штрафа закон отводит срок 60 дней, по истечении которого штрафы будут взысканы принудительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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