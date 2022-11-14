Непродовольственная розница сорвалась в пике

Потребительский рынок в России сорвался в глубокое падение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам 2022 года динамика розничного товарооборота будет драматичнее, чем в пандемийном 2020. Об этом со ссылкой на прогноз INFOLine сообщает телеграм-канал «Свободная касса».

«Потребительский рынок сегодня можно охарактеризовать как глубоко падающий», – отмечают авторы канала.

Согласно официальным данным по итогам третьего квартала доходы населения снизились на 3,4%. Это вызвало охлаждение на розничном рынке. И если продажи продуктов пока находятся в положительной динамике, не продовольственный рынок этим похвастаться уже не может.

Так, в непродовольственном сегменте в целом объем продаж упал на 15%.

А в категориях мебели, бытовой техники и электроники падение уже достигло порядка 30%. «Если учитывать прирост цен, то в физическом выражении пике достигает практически 50%", – отмечают авторы канала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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