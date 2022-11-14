Почти половина россиян совершает незапланированные покупки

Почти половина россиян часто или периодически совершает незапланированные покупки. Причем, внезапно приобрести могут как шоколадку или стаканчик кофе, так и дорогой гаджет или путешествие. Анализ провели специалисты СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» в рамках серии исследований по финансовой грамотности и экономическому поведению россиян.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», респондентам предлагалось ответить на вопрос, совершают ли они незапланированные покупки во время плановых походов в магазин, прогулок или по дороге на работу. Выяснилось, что 20% участников делают это часто, еще 27% – периодически. При этом женщины склонны к спонтанности заметно чаще мужчин (58% против 42%).

В основном люди необдуманно покупают продукты питания (34%), одежду (28%), книги (14%), детские игрушки (11%) и компьютерные игры (10%). Каждый двадцатый может внезапно организовывать себе поездку на отдых, еще 4% незапланированно посещают развлекательные мероприятия. Каждый четвертый любит спонтанно завернуть в кафе (ресторан, кофейню ).

Незапланированные траты укладываются, как правило, в небольшие суммы – чаще всего до 1 тыс рублей (38%) или в 1-5 тыс рублей (30%). 21% может импульсивно потратить 5-15 тыс рублей, 8% – 15-30 тыс рублей. Доля тех, кто расстается с более крупными суммами во время спонтанного шопинга, не превышает 4%.

Отмечается, что подавляющее большинство опрошенных совершают незапланированные покупки во время пребывания в магазине перед полками с товарами. И только 8% участников спонтанно покупают в онлайн-магазинах.

Чаще всего балуют себя незапланированными покупками жители Санкт-Петербург и Ленинградской области, Свердловской области и Московского региона.

Москва, Анастасия Паллей

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