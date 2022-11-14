Пожилой челябинец, гулявший с внуком, рухнул на улице на глазах прохожих

Челябинцы помогли мужчине, которому стало плохо на улице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел около 11:00 в понедельник, 14 ноября, на улице Косарева.

Мужчина шел по улице с внуком – мальчиком лет шести, когда внезапно повалился на глазах у опешивших прохожих.

Как рассказали очевидцы, возможно, у горожанина произошел приступ эпилепсии. К челябинцу почти сразу подбежал другой мужчина и начал оказывать первую помощь, помог вытащить ему язык. Еще один горожанин, помоложе, вызвал скорую медицинскую помощь. Медики приехали минут через десять.

Шестилетний внук челябинца был все время рядом и плакал. «Он говорил, что ни у него, ни у дедушки нет с собой телефонов, только ключи. А дома одни кошки, – цитирует 74.ru одного из свидетелей происшествия. – Вести его домой не было смысла, поэтому, когда приехали медики и мы загрузили мужчину в скорую, ребенка тоже посадили в медицинский автомобиль».

Как рассказали в пресс-службе областного министерства здравоохранения, пожилой челябинец госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ребенка передали инспектору по делам несовершеннолетних Курчатовского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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