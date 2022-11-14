Южноуральцы все чаще ищут работу в IT-сфере и все реже на госслужбе

Южноуральцы все чаще ищут работу в IT-сфере – об этом заявили в Службе исследований hh.ru, проанализировав, как изменилось количество резюме в Челябинской области по сравнению с прошлым годом. В целом активность соискателей региона в октябре 2022 года на 22% превышает прошлогодние показатели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее существенно количество активных резюме на Южном Урале выросло в профессиональных сферах «Административный персонал» (сразу на 51% по сравнению с октябрем 2021 года) и «Информационные технологии, интернет, телеком» (на 39%).

«Рост интереса соискателей к информационным технологиям можно объяснить не только привлекательными условиями работы в этой сфере (высокий уровень зарплат, возможность дистанционной занятости, развитый соцпакет и др.). В этом году мы фиксируем приток на рынок кандидатов на младшие позиции после обучения на популярных ИТ-курсах. Кроме того, сказывается желание специалистов найти или иметь на всякий случай вариант компании, устойчивые к санкционным рискам и обещающие бронь от мобилизации, – отметили в пресс-службе hh.ru Урал. – В целом на ИТ-специалистов сегодня приходится 5% от общего количества резюме в регионе».

Также в Челябинской области заметно выросло количество соискателей в профессиональных сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (+33% по сравнению с октябрем 2021 года), «Строительство» (+33%), «Маркетинг, реклама, PR» (+30%), «Закупки» (+23%), «Продажи» (+20%).

В то же время ряд профессиональных сфер стал пользоваться меньшим спросом у соискателей Южного Урала. Так, наиболее заметно по сравнению с прошлым годом количество резюме сократилось в сферах «Консультирование» (-94%), «Госслужба, НКО» (-83%), «Домашний персонал» (-83%), «Добыча сырья» (-80%) и «Банки, инвестиции, лизинг» (-72%).

Рекрутеры отмечают, что в топ-5 наиболее популярных профессиональных сфер у жителей региона входят «Продажи» (13% от общего количества резюме), «Административный персонал» (9%), «Производство», «Транспорт, логистика» и «ИТ, интернет» (по 5%).

Челябинск, Софья Артемьева

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