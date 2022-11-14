Немного и ненадолго: по параметрам ипотеки Челябинская область оказалась в компании с депрессивными регионами

Южный Урал поймал сомнительное лидерство в рейтинге регионов по ипотечным платежам, что свидетельствует о неуверенности банков в положительных перспективах развития южноуральской экономики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Южный Урал стал пятым регионом России по размеру среднего ипотечного кредита (по возрастанию). Кредитные учреждения готовы одобрить жителю региона ссуду, в среднем, не превышающую 2,4 миллиона рублей. Можно предположить, что какую-то роль в этом играют относительно невысокая стоимость жилья (долгое время на Южном Урале был самый дешевый квадратный метр жилья).

Но на меньшие суммы могут рассчитывать лишь жители Республики Алтай (2,3 миллиона рублей), Курганской области, Ингушетии и Чечни – регионов, традиционно относимых к экономически депрессивным. Видеть в таком окружении промышленную Челябинскую область несколько странно. Однако банки так, похоже, не считают.

Это следует из еще одного лидерского места региона: по среднему сроку ипотечного кредита Челябинская область занимает и вовсе второе место с конца. Кредиторы готовы выдавать ипотечные ссуды южноуральцам, в среднем, на 20 лет 8 месяцев. Меньший срок – только в Магаданской области (20 лет 7 месяцев).

И это при том, что на Южном Урале достаточно оптимистично выглядит соотношение ежемесячного ипотечного платежа и среднего размера заработной платы – всего 46,8%. Например, в Тюменской области соотношение почти такое же – 46,5%. Но северянам банки готовы выдавать кредиты на 24 года и 1 месяц.

Что касается наибольших кредитов, здесь логично лидируют обе российские столицы – в Москве средняя сумма равна 8 миллионам рублей, в Санкт-Петербурге 6 миллионам. Далее следуют Подмосковье и Ленинградская области, где суммы более чем в 2 раза превышают показатели Южного Урала – 5,9 и 4,9 миллиона рублей соответственно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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