Главная елка Челябинка резко подорожала

В Челябинске объявлен конкурс на установку главной городской новогодней елки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно техническому заданию объявленной закупки, исполнитель должен будет привезти со склада все комплектующие елки, включая игрушки и электрооборудование, собрать конструкцию, оборудовать ее декоративным обвесом со светодиодной подсветкой и установить на макушке светодиодную звезду. Все это нужно сделать к 20 декабря. А не позднее 28 февраля разобрать конструкцию и вернуть на склад.

За такие услуги мэрия готова заплатить 1 млн 620 тысяч рублей, но надеется на снижение суммы. Заявки на участие в торгах принимаются до 21 ноября.

Отметим, что год назад стартовая цена на эти же услуги составляла 800 тысяч рублей. Контракт получила компания «Уральский лед», опустившая планку ниже 500 тысяч рублей.

В текущем году эта компания уже получила контракт на сооружение ледового городка на 10 млн рублей.

Челябинск, Софья Артемьева

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