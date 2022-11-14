Челябинская область увеличила долговую нагрузку более чем в 1,5 раза

В течение 2022 года Челябинская область увеличила долговую нагрузку более чем в 1,5 раза. Такие данные приводит РИА «Рейтинг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», государственный долг регионов РФ по итогам девяти месяцев 2022 года вырос на 8,9% и составил 2,694 трлн рублей. В абсолютном выражении госдолг вырос на 219,5 миллиардов рублей, и почти четвертая часть его увеличения пришлась на Самарскую, Челябинскую и Нижегородскую области, отмечают авторы исследования.

На 1 января 2022 года отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам области за минувший год составляло 11,9% или около 24,3 млрд рублей, на 1 октября – уже 19,9% (40 млрд 810 млн рублей). В денежном выражении долговая нагрузка выросла на 68%.

74% в структуре госдолга Челябинской области приходится на бюджетные кредиты.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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