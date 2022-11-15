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Вторник, 15 ноября 2022, 04:16 мск

Новости Челябинск

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15 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

15.11.2022, вторник

  • 09:00 Челябинск – Городские соревнования по художественной гимнастике «Осенние звездочки» (СК «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)

  • 10:00 Челябинск – Обзорная экскурсия для общественников, экологов и представителей СМИ на ПАО «ЧМК» с целью ознакомления с готовыми решениями по модернизации производства в 2022 году в рамках реализации проекта «Чистый воздух» ул. 2-я Павелецкая, 14, выезд представителей СМИ и общественности в 09:15 от мэрии, пл. Революции, 2)

  • 10:00 Челябинск – Ярмарка вакансий (театр ЧТЗ, пр. Ленина, 10)

  • 15:00 Челябинск – Выездное совещание главы Челябинска Натальи Котовой на объектах культуры, где в этом году проведен капитальный ремонт (отъезд в 14:50 от мэрии, пл. Революции, 2)

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