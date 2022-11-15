15 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

15.11.2022, вторник
-
09:00 Челябинск – Городские соревнования по художественной гимнастике «Осенние звездочки» (СК «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)
-
10:00 Челябинск – Обзорная экскурсия для общественников, экологов и представителей СМИ на ПАО «ЧМК» с целью ознакомления с готовыми решениями по модернизации производства в 2022 году в рамках реализации проекта «Чистый воздух» ул. 2-я Павелецкая, 14, выезд представителей СМИ и общественности в 09:15 от мэрии, пл. Революции, 2)
-
10:00 Челябинск – Ярмарка вакансий (театр ЧТЗ, пр. Ленина, 10)
-
15:00 Челябинск – Выездное совещание главы Челябинска Натальи Котовой на объектах культуры, где в этом году проведен капитальный ремонт (отъезд в 14:50 от мэрии, пл. Революции, 2)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube