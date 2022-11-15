15 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Обзорная экскурсия для общественников, экологов и представителей СМИ на ПАО «ЧМК» с целью ознакомления с готовыми решениями по модернизации производства в 2022 году в рамках реализации проекта «Чистый воздух» ул. 2-я Павелецкая, 14, выезд представителей СМИ и общественности в 09:15 от мэрии, пл. Революции, 2)