В Челябинске новый трамвай слетел с рельсов

Движение трамваев в центре Челябинска заблокировано.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла утром 15 ноября на пересечении улицы Рождественского и проспекта Ленина: с рельсов сошел новый низкопольный трамвай.

Из-за снега рабочие несколько часов не могли вернуть вагон на пути, что привело к блокированию движения из Ленинского района в центр.

Отметим, это не единственное ЧП с трамваем на этой неделе. В понедельник, 14 ноября, движение этого вида транспорта дважды останавливалось: утром, около 9:00, трамваи встали на проспекте Победы. Вечером – на Свердловском проспекте в районе Цинкового завода.

Челябинск, Виктор Елисеев

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