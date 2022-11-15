На Южном Урале обострился кадровый голод

В Челябинской области нарастает кадровый голод.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на одну вакансию в Челябинской области приходится всего 3,6 активных резюме – это пониженный уровень конкуренции в пользу соискателя. К такому выводу пришла Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировав, как за последний месяц изменилась конкуренция за рабочие места в Челябинской области.

Нормой на рынке труда считается показатель, равный 5-6 резюме на одно предложение о работе. В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными.

«Показательно, что на протяжении последних четырех месяцев уровень конкуренции за рабочие места становится все ниже: так, еще в июле на вакансию приходилось 4,1 резюме. Можно говорить о том, что в регионе постепенно нарастает кадровый голод», – заявили представители портала.

Наиболее высокий уровень конкуренции в регионе наблюдается в профессиональной сфере «Юристы» (7,4 резюме на вакансию). Также конкуренция превышает средние показатели в сферах «Административный персонал» (4,8), «Управление персоналом» (4,3), «Страхование» и «Бухгалтерия» (по 3,9) – впрочем, во всех этих случаях показатель находится в границах нормы.

При этом сразу семь профессиональных сфер испытывают ярко выраженный кадровый дефицит – на одну вакансию там приходится меньше одного резюме: «Банки, инвестиции, лизинг» (0,7), «Строительство, недвижимость» (0,6), «Рабочий персонал» (0,6), «Добыча сырья» (0,3), «Госслужба, НКО» (0,2), и «Домашний персонал» и «Консультирование» (по 0,1).

«Это непростая ситуация в первую очередь для работодателей. Снова обнажился тот яркий дефицит рынка труда, который сохранялся на протяжении всего прошлого года, разрыв между спросом и предложением по-прежнему колоссальный, – комментирует ситуацию Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности. – Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей. Аналитика показывает – кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена».

С начала специальной военной операции произошел небольшой скачок конкуренции, правда, ситуация быстро сгладилась и даже 21 сентября особо не сказалось на активности кандидатов, отмечает эксперт. Особенно трудно привлекать специалистов рабочего толка – уровень конкуренции среди синих воротничков не дотягивает даже до 1 резюме на вакансию. Пока сложно сказать, как справляться с нехваткой линейного и массового персонала, учитывая растущий дефицит курьеров, водителей, производственного и рабочего персонала во всех регионах.

С беловоротничковыми ролями компаниям стало чуть проще – кандидаты заводят или обновляют резюме в поисках лучших условий труда. Исключение составляют лишь ИТ-специалисты, которые по-прежнему в цене и в дефиците.

Челябинск, Виктор Елисеев

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