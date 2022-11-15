Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 392 тысячи

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области достигло 11,5% от официальной численности населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне выявлено 92 вновь зараженных. Отметим, что заболеваемость стабильно снижалась с 29 сентября, но уже неделю колеблется в пределах 91 – 95 случаев в сутки. При этом от инфекции ежедневно умирают от 1 до 4 человек.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 392 тысячи 79 инфицированных. Непосредственно от ковида умерли 8 тысяч 114 человек.

Челябинск, Софья Артемьева

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