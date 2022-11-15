В Челябинске детский сад заплатит 150 тысяч рублей за сломанную ключицу ребенка

В Челябинске суд взыскал с детского сада компенсацию морального вреда в пользу воспитанницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, компаенсацию взыскали после того, как надзорное ведомство Челябинска провела проверку по обращению местной жительницы о причинении вреда здоровью ее несовершеннолетней дочери при нахождении в детском саду.

В ходе проверки установили, что 26 октября 2021 года воспитанница детсада получила травму в результате неосторожных действий воспитателя.

Напомним, эта история прогремела год назад. Тогда родители пятилетней челябинки заявили, что обнаружили травму уже после того, как ребенок вернулся домов.

По словам матери девочки, когда отец забирал ее вечером из детского сада, она пожаловалась на боль в руке. Уже дома малышка начала плакать. Ребенок рассказал, что воспитатель кинула ее на кровать во время сончаса.

В дошкольном учреждении сначала заявили, что такого ЧП произойти в их стенах просто не могло. Воспитатель работает в детском саду уже 10 лет, и претензий к ее работе до сих пор не было. Кроме того, педагоги заявили, что на протяжении второй половины дня ребенок на боли не жаловался. Что, по их мнению, было бы невозможно в случае перелома.

Однако врачи подтвердили, что девочка сломала ключицу. Прокуратура города направила в суд исковое заявление о взыскании с детского дошкольного образовательного учреждения в пользу родителей компенсации морального вреда.

Решением Центрального районного суда Челябинска в пользу законного представителя несовершеннолетней взыскано 150 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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