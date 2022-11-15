На Таганае утвердилась зима

Зв ночь сугробы в национальном парке прибавили десятки сантиметров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», всего за минувшую ночь сугробы на Таганае прибавили по тридцать с лишним сантиметров, и теперь тропы утопают в снегу.

Лесные обитатели в снегопады предпочитают сидеть по домам и максимально ограничивают свои перемещения. Только лисица, не утерпев, отправилась куда-то по делам и оставила на свежевыпавшем снегу цепочку аккуратных следов.

В национальный парк пришла, наконец, зима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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